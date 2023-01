Ostereier im Jänner

In nicht wenigen Supermärkten werden derzeit die viel zu großen Mengen an Schokoladewaren von Nikolo und Weihnachten abverkauft. Ist ja auch in Ordnung, denn wer Süßes für sich günstiger haben möchte, ist gut dran. Aber ich war am 10. Jänner des neuen Jahres 2023 entsetzt, in einem Supermarkt in einem Regal bereits gefärbte Ostereier angeboten vorzufinden. Wer veranlasst

so etwas? Denken die Geschäftsleute sich da nichts dabei, noch dazu, weil die Eier ja gar nicht so lang haltbar sein können, denn Ostern ist bekanntlich heuer erst am 9. April?

Dass es seit Jahren gekochte "Jauseneier" mit eingefärbten Schalen gibt, ist schon in Ordnung. Aber man sollte doch etwas weniger vorschnell sein und vielleicht noch einige Zeit zuwarten. Vielleicht ein oder zwei Wochen nach Faschingsende? Da ist doch immer noch Zeit genug. Der Osterhase findet dann sicher noch genügend Platz in den Regalen.

Ich denke, ich bin mit meiner Meinung nicht allein.



Ingrid Wagner, 5020 Salzburg