Die wunderschönen Ostereier in der Salzburger Altstadt sind ein echter Hingucker und ein absoluter Anziehungspunkt. Die Idee ist einfach genial - ein großes Danke an die Stadt, die solch eine Aktion möglich gemacht hat und dadurch in den tristen Coronazeiten einen Spaziergang im Stadtzentrum zu einem zauberhaften Erlebnis werden lässt - und das für die ganze Familie. Eine grandiose Idee und eine tolle Umsetzung - endlich etwas Positives für die Bürger von Salzburg!



Mag. Eva Teuber, 8430 Leibnitz