Osterlockdown - und was jetzt?

Wieder wurde ein Lockdown verhängt, aber nach wie vor wissen wir nicht, wann eigentlich wieder Normalität eintritt. Kein Politiker hat bisher eine Andeutung gemacht, wann wieder ein "normales Leben" eintritt und es Öffnungen gibt.

Man spricht immer nur davon "die Zahlen sind zu hoch", das hören wir Woche für Woche, aber was bewirkt eigentlich ein Zusperren von Hotels, der Gastronomie etc.?

Eine Infektionszahl von 1.000, von 500 oder gar von 0? Das werden wir noch wochenlang oder nie erreichen, Corona wird es weiterhin geben, auch noch im nächsten Jahr. Es gibt keine Hoffnung für die Menschen in unserem Land und vor allem für Hotels und Gastronomie, dass überhaupt wieder aufgesperrt werden kann und Normalität eintritt. Immer nur zu sagen, die Zahlen sind zu hoch, ist keine Perspektive. Wann genau tritt eigentlich der Zeitpunkt ein, ab dem wir wieder ein normales Leben führen können? Es wäre endlich einmal an der Zeit, eine Strategie zu entwickeln, ab wann das Land wieder zur Normalität zurückkehren kann. Einen Lockdown nach dem anderen zu verhängen, ohne eine klare Absichtserklärung, was man eigentlich erreichen möchte, außer jene, die Infektionszahlen zu senken, ist halt schon sehr dürftig, weil daraus keine Schlüsse - vor allem nicht für die leidgeprüfte Wirtschaft und den Tourismus - gezogen werden können.

Robert Ruzak, 2325 Himberg