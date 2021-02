Otter schädigt die Fischfauna

Naturschutz sollte immer eine ganzheitliche Betrachtung sein und nicht an der Wasseroberfläche aufhören.

Auch unsere heimischen Salmoniden vermehren sich langsam und werden in vielen Fällen erst mit drei bis vier Jahren geschlechtsreif. Abgesehen davon bedient sich der Fischotter gerne an sehr rar gewordenen Krebs-, Muschel-, Wasservogel- und Amphibienbeständen.

Wir leben in einer intensiv genutzten und vom Menschen stark geprägten Kulturlandschaft und nicht mehr in der Wildnis. Den ökologischen Zustand der Gewässer versuchen wir als Fischer schon seit Jahrzehnten positiv zu beeinflussen, und zum Teil wurden Gewässerabschnitte mit hohem finanziellen Aufwand renaturiert. Gefährdete Fischarten werden mühsam nachgezüchtet und besetzt, damit sie nicht aussterben. Dennoch kann ein noch so gut strukturiertes Kleingewässer nicht genügend Schutz vor dem "Leerfressen" durch den Otter bieten und ein Rückgang der Fischbestände in diesen Gewässern ist sehr wohl dem Otter geschuldet. Es gibt genügend Aufzeichnungen und Beispiele dafür.

Die Nebengewässer sind wichtige Laichhabitate für unsere Salmoniden, der Otter frisst mit Vorliebe die laichenden Fische und schädigt damit die Fischfauna nachhaltig. Nicht umsonst wurde er von unseren Vorvätern akribisch bejagt. In einer Kulturlandschaft muss man darüber nachdenken können regulierend einzugreifen, wenn die Arterhaltung dadurch nicht gefährdet wird. Beim Schalenwild wird das auch gemacht. Ist ein Baum mehr wert als ein Fisch?



Reinhard Riedlsperger, Bezirksfischermeister Pinzgau, 5761 Maria Alm