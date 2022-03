Vielen Dank für den Leserbrief von Gerald Grahammer (SN v. 28. 2.), in welchem er die wiederholten Mahnungen Otto von Habsburgs vor Putin dokumentiert hat. Ergänzend sei erwähnt, dass Otto von Habsburgs erste Warnung bereits 1989 nach einem Besuch der damaligen DDR und Begegnung mit Putin gekommen ist. Otto von Habsburg warnte anschließend wörtlich: "Es gibt da einen Putin, vor dem sollten wir uns in Acht nehmen." Putin hatte in der DDR die Funktion eines ranghohen Offiziers des KGB.

Heinke TöpperwienBotschafterin "Think European", 5084 Großgmain