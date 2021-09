Ich möchte mich den Aussagen von Frau Hahn und Herrn Stocker (SN vom 1. 9.) vollinhaltlich anschließen. Ergänzend ist anzumerken, dass in sämtlichen Touristenstädten in Italien die Reisebusse und Pkw außerhalb des Zentrums parken. Vielerorts wird die Ladetätigkeit bis 10 Uhr abgewickelt. Der Park-&-Ride-Platz Salzburg Süd ist meist halb leer und sollte schon an der Kreuzung Anif per Lichtinfo beworben werden.



Gudrun Haslauer, 5061 Elsbethen