Heidi Glück, Pressechefin des ehemaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel, bezieht im Beitrag "Die ÖVP muss die Grünen leben lassen"(SN, 20. 2. 2021) zur aktuell angespannten Lage unserer Regierung Stellung. Ich sehe in ihrem Ratschlag zur Paartherapie für die Regierungsparteien eine weitgehend unzulässige, irrige Verwendung dieses Begriffs, welcher Therapie, also Wege der Heilung und Konfliktlösung für Individuen aufzeigt. Individuen sind in einer demokratisch organisierten, säkularen Gesellschaft nicht gewählte Instanzen, um Interessen von Wählern/-innen und/oder mächtigen Interessensgruppen zu vertreten.

Frau Glücks Wortwahl: "Die ÖVP muss die Grünen leben lassen" erzeugt beim Lesen das Bild einer unhinterfragt mächtigen Regierungspartei, welche den kleineren, unmündigen Partner nicht vernichten soll, um selbst am Leben zu bleiben. Ein/e Paartherapeut/-in, welche/-r ein derartiges Arrangement für Paarbeziehungen akzeptiert, hat sich entweder mit ungleichen Machtverhältnissen in Paarbeziehungen abgefunden oder eben das Therapieziel nicht erreicht. Die Tatsache, dass es auch Regierungen als Dreierkoalition gibt, verweist darauf, warum der Begriff Paartherapie in der Politik unzulässig ist.

Als seit vielen Jahren bekennender sozialdemokratischer Grüner, verwehre ich mich gegen Frau Glücks Einschätzung für den Fall eines Koalitionsabbruchs von Türkis/Schwarz-Grün, nämlich: "… die ÖVP würde in eine große Koalition schlittern - mit einer SPÖ, die selbst nicht weiß, wohin sie eigentlich will." Diese aus meiner Sicht ungerechtfertigte Diffamierung einer Oppositionspartei spricht für sich, bzw. für die angespannte Atmosphäre in der ÖVP, vertreten durch eine weitgehend junge "Geilomobil-Truppe" mit all den aktuellen skandalösen Anlassfällen (z. B. nächtliche, gewaltsame Abschiebung von in Österreich integrierten Kindern, Versagen in der Terrorismusabwehr, Angriffe auf Gerichte/Staatsanwaltschaft). Welche Instanz (im Sinne von Frau Glücks Therapieansatz) sollte die Rolle des/der Paartherapeuten/-in" für unsere Koalition übernehmen? Es sind die anstehende Ökologiekatastrophe und die Covid-Pandemie, welche traditionelle Machtpositionen der ÖVP und ihrer Bünde sowie deren Massentourismus-Lobbyisten schwächen. Die SPÖ-Politik hat in Zeiten der großen Koalition in ihrer Rolle als Arbeitnehmer/-innen-Partei in ökologischer Hinsicht viel verabsäumt und die Grünen konnten sich nachhaltig etablieren. Sie haben auch aktuell etliches erreicht, auch wenn sie eine gewisse innere Spannung hinnehmen müssen. Ich würde den Grünen - abgesehen von dem ohnehin fachlich unsinnigen Ansinnen von Ex-Kanzler-Schüssel-Pressechefin Glück - keine Paartherapie mit der ÖVP empfehlen. Sie können auf die aktuellen ökologischen Warnsignale setzen und sind in der Arbeit an der Erhaltung der Demokratie in Österreich gut positioniert.









Hans Peter Radauer, 5020 Salzburg