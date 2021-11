Pädagogen leisten großartige Arbeit

Es ist mir ein echtes Bedürfnis, mich bei jenen Menschen zu bedanken, die meine Kinder in den letzten Monaten und Jahren in hervorragender Art und Weise durch alle Phasen dieser Pandemie begleitet haben und dies auch jetzt wieder tun.

Besonders gilt das für die Kindergartenpädagoginnen, die Volksschullehrer/-innen und das Team der Nachmittagsbetreuung. Mit einem Höchstmaß an Geduld, Flexibilität, der nötigen Prise Gelassenheit und endlosem Engagement schaffen sie es, trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen und der vielen zusätzlichen Herausforderungen den Kindern ein Klima der Geborgenheit zu vermitteln und sinnstiftendes Arbeiten sowie die Freude am Lernen und Entdecken zu fördern, ohne dass man die Panik um Corona in den Kindergarten bzw. die Schule hineinschwappen lässt.

Im Allgemeinen erfahren diese Berufsgruppen nicht annähernd die Wertschätzung, die ihnen gebühren würde, weil soziale Arbeit in unserer Gesellschaft keine Lobby hat. Umso wichtiger ist es, dass man sich diese Leistungen vergegenwärtigt und sie nicht als selbstverständlich betrachtet. Auch wenn der Wert dieser Arbeit finanziell nur unzureichend gewürdigt wird, kann er von Eltern nicht hoch genug geschätzt werden. Danke.



Robert Stickler, 5400 Hallein