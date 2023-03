Pädagoginnen brauchen keine "Zuckerl"

Bezugnehmend auf den Artikel vom 30. 3. 2023 möchten wir uns für das große Interesse an diesem Thema bedanken, jedoch ist uns, als Team des Kinderhauses Seeham, eine Stellungnahme dazu noch wichtig.

Wir sind, wie in Ihrem Artikel beschrieben, auf der Suche nach Pädagoginnen und Pädagogen. Dies primär, weil der Bedarf an zwei weiteren Gruppen ab Herbst 2023 gegeben ist.

Als Team wollen wir Folgendes klarstellen: Bei uns gibt es kein Klimaticket, keine Gutscheine, keine kostenlose Kinderbetreuung. Was Sie bei uns finden? Ein engagiertes, zufriedenes Team, welches mit Wertschätzung, Teamgeist und mit Verständnis von Seiten unserer Leiterin Ingrid Weiser arbeitet. Ein Team, welches sich an den individuellen Bedürfnissen der Kinder orientiert. Ein Team, in dem sich jeder neu einbringen kann.

Bedauerlicherweise müssen wir aufgrund von Versäumnissen der Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte nun selbst aktiv werden, wie z. B. mit unserer Flyer-Verteilaktion vor der BAFEP Salzburg.

Um sich ein realistisches Bild der Lage unseres Hauses machen zu können, sind alle Pädagoginnen und Pädagogen herzlich eingeladen, am Tag der offenen Tür im Kinderhaus Seeham, am 14. 4.2023 von 8.00 bis 18.00 Uhr, vorbei zu schauen.



Verena Huber, Susanne Schlegl-Schwaiger, Sarah Handlechner, Kinderhaus Seeham