Pädagogisch wertvolle Hundererziehung für Kinder

Beim Spaziergang mit meinem äußerst liebenswerten und sehr gut erzogenen Hund bemerkte ich, wie Eltern oder Begleitpersonen ihren Kindern gegenüber äußerten, wie gefährlich Hunde sein können, und das sie jetzt Glück hatten, das dieser schwarze Hund ihnen jetzt nicht in die Nase gebissen hat. Ich besitze einen Labradoodle (schaut eher aus wie ein niedliches schwarzes Schaf) und obwohl mein Hund keinerlei aggressive Verhaltensweisen zeigte, er hatte die Kinder nicht einmal eines Blickes gewürdigt, sondern ist einfach an ihnen in der Getreidegasse vorbei gegangen, wurde er in ihren Augen direkt als potenzielle Bedrohung dargestellt.

Dieses Vorgehen wirft die Frage auf, ob solch eine Herangehensweise pädagogisch wirklich wertvoll und zielführend ist und tatsächlich zu einer positiven Hundeerziehung bei Kindern beiträgt.

Es ist unerlässlich, dass Kinder den richtigen Umgang mit Hunden erlernen, um ein harmonisches Miteinander zu ermöglichen und potenzielle Ängste abzubauen. Indem man Kindern vermittelt, dass alle Hunde gefährlich sind, werden nicht nur falsche Vorurteile gefördert, sondern auch ein negativer Grundstein für den Umgang mit Tieren generell gelegt. Dies kann zu einer generellen Angst vor Hunden und letztendlich zur Vermeidung von jeglichem Kontakt führen, was nicht nur für das Kind, sondern auch für die Tiere selbst bedauerlich ist.

Anstatt Kinder davon abzuhalten, Hunde zu fürchten, sollten Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit nutzen, um ihnen auf spielerische, aber auch lehrreiche Art und Weise beizubringen, wie man sich einem Hund nähert und mit ihm umgeht. Dabei ist es wichtig, individuelle Hundepersönlichkeiten zu berücksichtigen und das Verhalten des Hundes richtig zu deuten. Erklären Sie den Kindern, dass Hunde unterschiedliche Bedürfnisse haben und es wichtig ist, deren Körpersprache zu verstehen. Auf diese Weise können Kinder lernen, Respekt vor den Tieren zu haben und Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen.

Des Weiteren ist es dringend erforderlich, das Bewusstsein für rassetypische Vorurteile zu schärfen. Hunde verschiedener Rassen und Farben sollten nicht automatisch als potenziell gefährlich eingestuft werden. Solche Vorurteile führen zu einer Stigmatisierung und erschweren die Adoption von schwarzen Hunden und anderen Rassen, was wiederum zu einer Überbelegung in Tierheimen führt.

Eltern und Betreuer sollten darauf bedacht sein, eine positive Einstellung gegenüber Hunden zu vermitteln und den Kindern zeigen, wie man sie respektvoll und sicher behandelt. Pädagogisch wertvolle Ansätze in der Hundeerziehung ermöglichen es den Kindern, die Vorteile von tierischer Gesellschaft und Freundschaft zu erfahren, während sie gleichzeitig lernen, Verantwortung zu übernehmen und Empathie zu entwickeln.

In Anbetracht dieser wichtigen Aspekte der Hundeerziehung, appelliere ich an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, ihre Kinder mit einem respektvollen und sachkundigen Verständnis für Hunde aufwachsen zu lassen. Es liegt in unserer Erwachsenenverantwortung, eine gesunde Beziehung zwischen Menschen und Tieren zu fördern und Ängste erst gar nicht entstehen zu lassen, anstatt sie zu fördern und verstärken.



Patrick Leitner-Schertler, 5020 Salzburg