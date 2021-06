Pamela Rendi-Wagner nur mit 75% wiedergewählt

Nachdem 25% der Delegierten zur Politik Ihrer Vorsitzenden die Zustimmung verweigerten, melden sich nun die Granden der SPÖ mit Erklärungsversuchen und Treueschwüren zu Ihrer Vorsitzenden zu Wort. Auch der Salzburger SPÖ-Vorsitzende David Egger begab sich in Ursachenforschung und machte unter anderem folgenden Grund des schwachen Abschneidens aus: ". . . Das wohl die Pandemie mitschwinge. Pamela Rendi-Wagner habe als Ärztin vielleicht die ein oder andere - auch in den eigenen Reihen - unpopuläre Äußerung getroffen. Auch wenn diese aus medizinischer Sicht inhaltlich vielleicht richtig gewesen sei. Es kann sein, dass ihr das ein wenig nachgetragen wird." Ich verstehe diese Aussage so: Wenn die Parteichefin als Ärztin konstruktiv zur Eindämmung der Pandemie keine stupide Oppositions- und Neinsagerpolitik betreibt, wird sie abgestraft. Entweder liegt David Egger mit dieser Aussage falsch oder die SPÖ ist auf einem moralischen Tiefpunkt angelangt.

Wolfgang Scherübl, 5541 Altenmarkt