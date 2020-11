"Pandemie durchpfeifen", was bedeutet das?

Zum Interview mit Marlene Svazek (SN-Lokalteil vom 10. 11. 2020): Danke Frau Svazek, dass sie endlich Stellung beziehen. "Durchpfeifen" ist Ihr Gegenentwurf, will wohl heißen "über sich ergehen lassen". Schutz vulnerabler Gruppen bedeutet, potenziell betroffene Menschen "schützen". Wer definiert die? Wie identifiziert man die? Ab welchem Alter, Körpergewicht, welcher Vorerkrankung? Welche Auswahl?

Was meinen Sie mit Schutz? Wegsperren? Damit diese Gruppen das Virus nicht bekommen? Welchen "Corona-Body-Mass-Index" entwickeln Sie? 64 Jahre, 79 Kilo, darf raus, 65 Jahre und 81 Kilo, bleibt zehn Monate daheim? Was sagen Sie der Witwe, dessen Mann leider nicht Ihr Profil erfüllt hat?

Antworten mit halbwissenschaftlichem Hintergrund, aus dem Zusammenhang gezogen und parteipolitisch missbraucht. Bis heute wenigstens ohne breiten Zuspruch.

Der humanistische Ansatz, dem unsere demokratische Ordnung unterliegt, bedeutet, der Schwache, Kranke usw. verdient den Schutz der Allgemeinheit. Das steht im krassen Widerspruch zu Ihrer Ideologie "Survival of the fittest", nur der Starke überlebt.

So zeigen Sie mit Ihren Ansichten das wahre Gesicht, endlich! Denn so kann man über unterschiedliche Entwürfe diskutieren und den Zauber des vermeintlich Besserwissenden entzaubern. Danke Frau Svazek!





Andreas Burbach, 5412 Puch bei Hallein