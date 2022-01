Pandemie hat auch gute Seiten

Zum Leserbrief "Alle sitzen in einem Boot": Herr Ebner aus Salzburg meint, man sollte sich nicht um das "C"-Thema so wichtig machen. Naja, seine Vorschläge bezüglich Nr. 1 Charts oder 60 Jahre Rolling Stones sind eher flach und uninteressant. Der eigene Gesundheitszustand und der unseres Gegenübers wurden früher nie so genau besprochen wie in den letzten 20 Monaten. Und das kann nicht schlecht sein, denn jetzt wird viel mehr auf Hygiene und bessere Ernährung geachtet. Corona hat auch so einige gute Seiten. Auch in der Partnerwahl ist man vorsichtiger, vergleichbar mit dem Aufkommen von Aids damals. Früher hatten alle im Winter einen grippalen Infekt. Derzeit ist das alles kein Thema. Vorsichtig entwickelt sich die Mehrheit der Bevölkerung zu gesundheitsbewussten Mitbürgern.





Franz Hasenberger, 1220 Wien