Pandemie-Missmanagament

Ehrlich gesagt, ich verliere nicht nur den Glauben an eine angemessene Krisenbewältigung, sondern langsam die Contenance in der Wahrnehmung, zu welchen widersinnigen, die Persönlichkeitsrechte der Bürger/-innen verletzenden Maßnahmen die Landes- und Bundesregierungen greifen. Im so genannten Lockerungsmodus werden Notmaßnahmen aufrechterhalten - nächtliche Ausgangssperren bleiben bestehen, weil die Exekutive hilflos zur Kenntnis nehmen muss, dass sie den Kontakt zu ihren Bürgern/-innen deshalb verloren hat, weil sie mit einer inkonsistenten "Loch-auf-Loch-zu-Methode" über Monate an der Bevölkerung vorbei agiert.

Ein banales Beispiel, das Freitesten mittels Antigentest vor einem Friseurbesuch:

Bürger/-innen werden zu einer zentralen Teststrecke, übrigens der einzigen in der Stadt Salzburg geschickt, um zu beweisen, dass sie nach einem wochenlangen Lockdown vielleicht doch nicht infiziert sind. Geht's noch? Bei einem Antigenschnelltest, der maximal 70% Trefferquote aufweist, heißt min. 30% sind falsch negativ, soll die Beweislast den Bürgern/-innen überantwortet werden, um ihren 30minütigen Friseurtermin wahrnehmen zu dürfen. Eine FFB-2-Maske ist da zu wenig, doppelt gemoppelt heißt die wahnwitzige Methode. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Wohl nicht, wenn der Bundeskanzler behauptet, die Alternative wäre gar nicht zu öffnen.

Ich frage mich, wer ist mitverantwortlich für die hohe Inzidenz im Land Salzburg? Da gäbe es genug zu recherchieren, warum die Lockdowns so wenig gefruchtet haben. Das empfinde ich als politisches Totalversagen der Landesregierung, von dem Impf-Dilemma gar nicht zu reden!

Ich kann nur an die Politik appellieren, die Verhältnismäßigkeit in der Einschränkung der Persönlichkeitsrechte noch einmal selbstkritisch zu evaluieren und sie ersuchen, dringend die Testkapazitäten in der Fläche von Stadt und Land unbürokratisch auszubauen, damit Bürger/-innen die ihnen auferlegten Zwangsmaßnahmen erfüllen können.



Axel Träxler, 5020 Salzburg