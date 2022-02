Pandemie und Kommunikation

Warum ist in der Kommunikation in der Coronapandemie so viel schief gegangen, dass sogar der Bundespräsident vor einer Spaltungen der Gesellschaft warnt?

Betrachtet man die Berufsgruppen, die von Anfang an den Diskurs prägen und auch in den Entscheidungsgremien sitzen, so fällt auf, dass dies überwiegend Ärzte und Ärztinnen und Juristen und Juristinnen sind.

Ich behaupte, dass beide Berufsgruppen während ihrer beruflichen Sozialisation gelernt haben, überwiegend aus einem Machtgefälle heraus zu kommunizieren: Ärzte und Ärztinnen gegenüber dem leidenden Patienten, Juristen und Juristinnen gegenüber den rechtsunkundigen Klienten.

Aber in der Pandemie besteht dieses Machtgefälle für den überwiegenden Teil der Bevölkerung nicht. Die meisten sind glücklicherweise gesund, sind keine Bittsteller, bzw. wurden erst durch Vorgaben unfreiwillig in diese Rolle gedrängt. Erst relativ spät hört man im Diskurs auch Stimmen anderer Professionen, wie von Verhaltensökonomen und -ökonominnen, Psychologen und Psychologinnen oder Werbeexperten. Prävention erfordert Kommunikation auf Augenhöhe.





Dr. Christoph Kabas, 1170 Wien