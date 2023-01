Panzer für die Ukraine: Jetzt beginnt die Arbeit ...

"Das Zaudern, das oft in ruhigen Zeiten nützlich ist, bringt in unruhigen Zeiten den Untergang." (Alphonse de Lamartine, französischer Politiker)

Spät, aber doch haben sich die NATO-Staaten entschlossen, Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern. Die Gefahr für mechanisierte Truppen lauert nicht so sehr am Boden, die wirkliche Bedrohung sind Luftangriffe, und hier insbesondere Kamikaze-Drohnen. Daher ist ein Fliegerabwehrschirm über dem Gefechtsfeld dringend notwendig. Für mich gibt es dann noch drei wichtige Fragen. Kommen die Waffensysteme rechtzeitig an die Front? Wie schaut die Logistik für die US-Kampfpanzer Abrams aus? Sind die ukrainischen Offiziere ausgebildet, um die Kampf- und Schützenpanzer im Gefecht der verbundenen Waffen taktisch richtig einzusetzen?

Die politische Entscheidung ist für die Lieferung von Kampfpanzern an die ukrainischen Streitkräfte gefallen. Jetzt beginnt für die Militärs erst die Arbeit: Ausbildung, Einsatzgrundsätze, Logistik, Koordinierung, multinationale Absprachen etc. Laut dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius werden bis Ende März die ersten Kampfpanzer Leopard 2 den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung stehen.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels