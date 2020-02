Ich möchte mich sehr herzlich bei der Schulleitung, den Pädagogen und allen Mitarbeitern/-innen der Paracelsus-Schule sowie den Paracelsus-Hof in St. Jakob für die Unterstützung als auch den positiven Entwicklungsprozess während der Pflichtschulzeit und darüber hinaus bedanken. Ich hoffe, dass noch viele Kinder und Jugendliche die Betreuung dieser in Salzburg einzigartigen Einrichtung in Anspruch nehmen dürfen.





Mag. Manuela Hofirek, 5020 Salzburg