Paracelsusbad: Fehlende Weitsicht rächt sich

Zur Schließung des Paracelsusbads in Salzburg: Dass Salzburg eine Kulturstadt ist, bleibt unbestritten, dass es anlässlich vergeblicher Olympiabewerbungen den sich unverdienten Titel eines Sportlandes umgehängt hat, zeugte von Überheblichkeit. Es musste ein Spaßbad her, weil Schwimmen per se keine prickelnde Sportart ist. Man hat einfach auf die vielen Gesundheitsschwimmer und auch auf die vielen Menschen, ob erwachsen oder noch nicht, vergessen. Und die Krux: Jetzt haben wir eine Sauna mit Festungsblick, die aus monetären Gründen nur teilweise geöffnet ist, haben kein Schwimmbad zum Schwimmen und auch keines zum Baden und sind österreichweit das einzige Bundesland, das kein öffentliches Bad hat, in dem ganzjährig Wettkämpfe abgehalten werden können!

Aber wir haben neben diesem bis Jahresende geschlossenen mondänen und für Sportler völlig unzureichenden Neubau ein viel zu kleines Bad ohne Parkplätze, das für den Schul- und Schwimmsport errichtet wurde. Zwei Bahnen werden auf Druck für das Publikum frei gehalten und die müssen jetzt zumindest bis Jahresende für eine ganze Stadt reichen.

Als kleiner, seit über 20 Jahren inklusiv geführter Sportverein treten uns erwachsene Nichtschwimmer und Eltern, deren Kinder ganz schlecht bis gar nicht des Schwimmens mächtig sind, die Tür ein. Aber nicht nur uns, die Wasserrettung, mit der wir eng zusammenarbeiten, kann mehr als ein Lied davon singen.

Im Schul- und Sportbad haben wir nur eine einzige Stunde in der Woche zu kindgerechten Zeiten und rechnen nicht mit einer Änderung. Dafür möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit mit dem Leistungssportzentrum in Rif bedanken, das es uns ermöglicht, diese Lücke ein wenig zu füllen, weil die neue Führung den Breitensport nicht mehr zur Gänze ausschließen möchte.

Wird dem Schwimmsport nur deshalb so wenig Wert beigemessen, weil er für jedermann und jedefrau leistbar wäre? Tragen wir unsere Nasen tatsächlich so hoch, dass es reinregnen kann?

Bea Reischenböck, Obfrau Flamingo Sportclub Salzburg