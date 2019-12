Paracelsusbad Salzburg - ich komme wieder!

Nachdem ich über Wochen hauptsächlich Negatives über das Paracelsusbad gehört und gelesen hatte, wollte ich mir selbst ein Bild machen. Ich bin begeistert und kann dieses ständige Gemäkel und die an den Haaren herbeigezogene Kritik ( z.B. Einblicke in die Umkleide) nicht nachvollziehen. Das Bad überzeugt durch absolut gelungene Architektur, modern aber nicht kühl. Der Saunabereich strahlt eine Gemütlichkeit aus, die man gerade in neuen, modernen Bädern vermisst. Die Aussicht ist natürlich ein eigenes Kapitel - einfach fantastisch. Ein großes Kompliment an die Saunameister, die ihren Job hervorragend erledigen und Freude an ihrer Arbeit vermitteln.

Bitte stellt keine Schilder auf, dass man durch die Fenster in der Umkleide von außen gesehen werden könnte - no na. Wer ein bisschen Hausverstand hat, wird das ohnehin wissen. Sonst brauchen wir nämlich auch noch Hinweise, dass das Wasser nass ist, man in der Sauna womöglich in Schwitzen kommt und nackte Menschen sieht. Freuen wir uns doch einfach über ein derartig schönes Bad mitten in der Stadt.

Brigitte Ebner, 5330 Fuschl am See