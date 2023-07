Obwohl ich eine gute Pension beziehe, reicht es nicht mehr. Sicherlich könnte ich etwas weniger in der Gastronomie unterwegs sein, aber das war mein Leben. Zu Hause vereinsamt man.

Die Preise, die zur Zeit gerade beim Bio-Bäcker, den Metzgern und im Lebensmittelhandel verlangt werden, stehen in keiner Relation zu den Einkaufspreisen der Grundnahrungsmittel und können auch mit den Energie-Personalkosten nicht gerechtfertigt werden. Ich weiß nicht, warum es keine Partei interessiert, welche Rohaufschläge kalkuliert werden, sind aber gerade in der Gastronomie zum Beispiel die Aufschläge von vor Jahren 150 Prozent auf 250 Prozent gestiegen. Dazu kommen dann noch Einkaufsrabatte zum Rohaufschlag.

Früher gab es ein Gesetz gegen Preiswucher und sollte es nun zumindest wieder die alte paritätische Kommission für Grundnahrungsmittel geben. Wer Importgemüse/Obst oder Dryagefleisch haben will, soll sich am freien Markt versorgen.





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg