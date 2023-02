Park-Abzocke im Gewerbegebiet Wals

Wo soll man parken, wenn der Parkplatz des Cineplexx Airportcenter besetzt ist? Erfahrungen aus der Vergangenheit: Vor der Shisha-Lounge gegenüber des Parkplatzes nicht möglich - Besitzstörungsklage; auf dem Parkplatz des "Fressnapfes" nicht möglich - Strafzettel trotz Parkscheibe; am Grünstreifen des Hofer Supermarkts nicht möglich - Strafzettel und seit letztem Wochenende am Ludwig-Bieringer-Platz zu später Stunde (Parken ab 20.00 Uhr ohne Parkscheibe) nicht möglich - Strafzettel (65 Euro!). Zu warnen ist also vor der Firma FHM Parkraumbewirtschaftung LTD. & Co KG, die als Privat-Parkplatz-Überwachung dieses "Fristversäumnis"-Schreiben ausgestellt und keinerlei Kulanz oder Entgegenkommen gezeigt hat.

Dieser Fakt macht Kinobesuche und generelle Besorgungen im Gebiet Himmelreich uninteressant und trägt zur Standortattraktivität keinesfalls bei. Für zukünftige Kinobesuche werden für mich daher nur mehr innerstädtische Betriebe in Frage kommen!



Maria Eder, 5020 Salzburg