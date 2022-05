Parkhäuser an allen Stadträndern

Meines Erachtens sollte man die Verkehrsproblematik in der Stadt Salzburg am besten dadurch entschärfen, dass man an allen größeren Zubringerstraßen an den Stadträndern große Parkhäuser oder -flächen, die gratis zu beparken sind, errichtet und diese über gut getaktete öffentliche Verkehrsmittel ins Stadtzentrum und zum Bahnhof angebunden werden, welche am besten ebenfalls gratis sind. In der Stadt sollten lediglich die Anrainer, Lieferanten und öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Kfz unterwegs sein dürfen. Dann wären die Straßen in der Stadt deutlich entlastet und der öffentliche Verkehr hätte freie Fahrt.



Norbert J. Huber, 5202 Neumarkt