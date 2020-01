Parkhaus statt Stau

Salzburgs wesentlichste Staumisere an Sommertagen und zur Adventszeit muss ein Ende haben. Die Gäste, die über die Autobahn anreisen, könnten in einem Parkhaus bei Salzburg Mitte ihren Platz finden. Wenn die Stadt Salzburg den nun wieder zur Verfügung stehenden Remisegrund kauft, würde das eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zur Erweiterung der Mönchsberggarage sein. Die bestehenden Mönchsberggaragen sind beinahe ausschließlich an benannten Tagen überlastet. Das sind jährlich 60 Tage.

Der im Randbereich der Stadt abgefangene Verkehr verursacht keine Staus im Zentrum. Die Logik eines Mehrangebots an Parkplätzen in Stadtzentren ist längst überholt. Flotte Elektroshuttlebusse entlasten und sind attraktives Angebot gegenüber dem üblichen Stau-Stehen. Die Parkgaragengesellschaft kann hier für Parkraum und gut organisierte Bewirtschaftung sorgen.



Roswitha Müller, 5020 Salzburg