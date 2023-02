Parkplatzgebühr am Hintersee

Donnerstag, 16. Februar, Ausflug zum schönen Hintersee. Für die Parkplätze nahe dem Seestüberl hat die Gemeinde Faistenau vor längerer Zeit eine Parkgebühr von vier Euro eingeführt, was verständlich ist.

Allerdings setzt eine gebührenpflichtige Bewirtschaftung in aller Regel auch Reinhaltungs-und Pflegemaßnahmen voraus.

In Faistenau weit gefehlt: Der Parkplatz ist eine einzige Eisfläche ohne jede Split-Streuung, sodass man schon beim Aussteigen extrem verletzungsgefährdet ist. Beginnt man dann trotzdem den Versuch, eine Wanderung um den See zu machen, wird man nach wenigen Metern eines Besseren belehrt: Nahezu der gesamte Weg ist ebenso vereist wie der Parkplatz, und man muss den geplanten Spaziergang um den See nach wenigen Metern abbrechen.

Parkgebühr bezahlt, Ausflug abgebrochen - Ende!



Dr. Gerhard F. Huber, 5020 Salzburg