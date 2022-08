Parkuhren in Bad Gastein "schlucken" Geld

Seit 15 Jahren im Gasteinertal lebend, schätze ich den ehemaligen "Weltkurort" Bad Gastein. Nun gehe ich zwei Mal wöchentlich seit über einem halben Jahr in die Felsentherme zum Schwimmen (stets sehr nettes Personal und wohl temperiertes Thermalwasser). Aber: Am Freitag ist es schon wieder passiert: Parkautomat Nr. 4 schluckt meine drei Euro und druckt ein Parkticket mit nur zwei Euro, wie exakt acht Tage zuvor. Was soll ich davon halten?

Schon im Frühjahr meldete ich telefonisch bei der Stadtverwaltung, dass Parkuhr Nr. 3 meine drei Euro vereinnahmte und kein Ticket druckte. Es passierte einfach nichts. Meine Meldung an die Stadt erfolgte am nächstmöglichen Werktag mit der Antwort: " . . . wir kümmern uns gleich darum". Gleich? Damals blühten noch Tulpen und Osterglocken, bis heute ist Nr. 3 defekt!

Fazit: Schwimmen ist gesund, kann es jedem nur empfehlen, aber doch bitte ohne wiederholten "Parkuhrenbetrug", richtig?



Dr. Bernhard Kürten, 5630 Bad Hofgastein