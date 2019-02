Parteiaustritt zeigt Haltung

Respekt, Herr Gasteiger! Durch Ihren Austritt aus der türkisen ÖVP unseres Bundeskanzlers Kurz, mit dem Sie ein Zeichen setzen gegen den rechtspopulistischen, rechtsanbiedernden und demokratiegefährdenden Kurs der "neuen" ÖVP, zeigen Sie etwas, was vielen Politikern aller Couleurs zunehmend mehr fehlt: nämlich Haltung!

Auch ein ehemaliger politischer Gegner von Ihnen, Wolfgang Radlegger, bewies diese vor vielen Jahren, als er von allen seinen Ämtern zurücktrat. Die demokratische Gesinnung beibehalten, Rückgrat haben, sich nicht verbiegen lassen - Eigenschaften, die man in Politik und Gesellschaft immer öfter schmerzlich vermisst. Nur mit diesen bleibt man auf dem "rechten" (sprich richtigen) Weg!

Danke in diesem Zusammenhang auch an Susanna Berger, die in ihrer Kolumne "10 Minuten in Salzburg" deutliche Worte findet zu Wahlplakaten der FPÖ, die zum wiederholten Mal mit bewusst zweideutigen und provokanten Slogans auf Stimmenfang geht.



Anzeige

Peter Klambauer, 5400 Hallein