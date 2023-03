Parteien vor der Wahl: nichts gelernt

Schaut man sich die Wahlprogramme der Salzburger Parteien an, so wird man als Mensch, der in der Pflege/Teilhabe arbeitet, wieder sehr ernüchtert. Am vorbildlichsten ist noch die KPÖ ("Pflege sichern"). Bei den Grünen geht es in erster Linie um das Klima, wobei man Fr. Berthold ihr offenes Ohr für die Teilhabe anrechnen muss. Klickt man dann aber auf die Homepage der ÖVP, poppt einfach ein Riesenkopf von Herrn Haslauer auf. Sucht man schnell nach dem Programm der SPÖ, erscheint als erster Link einer für Gabi Burgstaller aus 2013 auf einer allbekannten Suchmaschine. Und bei den Neos ist zumindest das Thema "Pflege" allgemein unter "Gesundheit" versteckt. Liest man aber, dass für den Fachkräftemangel qualifizierte Zuwanderung nötig wäre, fällt einem gleich "das Ladl" runter. Man merkt also wieder, wie vermutet: nichts gelernt. Weiter wie bisher, "die Depperten in der Pflege werden's schon richten."

Dass es für Menschen in der Pflege und Teilhabe - sei es seit Jahrzehnten oder als Quereinsteiger - endlich ein höheres Gehalt - von dem man auch in Salzburg gut leben kann - geben muss, bessere Rahmenbedingungen, wie z. B. flexibel gestaltbare, ganztägige Kindbetreuungsangebote, eine 30-Stunden-Woche als Vollzeit, bessere Sozialleistungen, wie z. B. flächendeckendes Klimaticket, das fällt niemandem ein.

Es ist wirklich ein Trauerspiel, das auf dem Rücken der jetzigen und kommenden pflegebedürftigen Menschen ausgetragen wird. Aber Menschen an der Macht (MadeM) und in entsprechenden Stellen sind bestimmt gut vernetzt und finanziell bestens gerüstet, um bei sich selbst nie dieses Problem spüren zu müssen. Braucht es bei Menschen an der Macht immer erst die eigene Betroffenheit, damit es zu einem Umdenken kommt? Manchmal ist man wirklich kurz davor, es jenen zu wünschen. Aber dann weiß man es doch wieder besser: zur Wahl gehen und Parteien, die einem eher liegen anschreiben und aufmerksam machen, dass sie es sich schon wieder zu gemütlich machen. Wegen der Machtverlustprophylaxe warat's.



Anna Schnöll, 5451 Tenneck