Parteienfinanzierung: Mehr Transparenz gefordert

Einmal im Jahr befassen sich die Medien mit der Parteienfinanzierung. So auch die "Salzburger Nachrichten", die am 11. April im Artikel "Mehr als 200 Millionen für die Parteien" ausführlich über die Zahlen berichteten. Nicht nur der Bund, auch die Länder greifen tief in die Kasse. Bund und Länder schütten heuer knapp 224 Millionen Euro an Parteien und Parlamentsklubs aus. So die SN.

Aufgrund der Wahlentscheidungen und gesetzlichen Regelungen erhält die KPÖ und die neue MFG über eine Million Euro. Im internationalen Vergleich gilt die Parteienförderung in Österreich als großzügig. Die direkte Parteienförderung im zehn Mal größeren Deutschland ist mit 200 Millionen Euro gedeckelt.

Neben den Zahlen seien zwei Aspekte erwähnt. Bei der Parteienfinanzierung sind sich alle Parteien, inklusive Opposition, einig. Bei vielen anderen Dingen und Bereichen gibt es Auseinandersetzungen und Reibereien, wie man es ja täglich erlebt. Parteienfinanzierung ist allen Parteien heilig, ja kein Wort darüber. Gerade die Oppositionsparteien zeigen mit dem Finger auf jeden kleinsten Verdacht der Verschwendung.

Der Rechnungshof hat gewisse Kontrollrechte, aber diese sind zu wenig. Die Öffentlichkeit weiß überhaupt nicht, was mit diesen Millionen geschieht. Mehr Transparenz und genauere Kontrollen wären demokratiepolitisch wünschenswert, ja erforderlich.

