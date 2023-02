Nachdem ja Wahlen in Kärnten und Salzburg anstehen, ist parteipolitische Willkür eine essenzielle Frage in jeglicher Hinsicht. Egal ob es Wahlen zum Landtag, des Bundespräsidenten oder der Gemeinde sind, stellt sich für mich eine Frage der medialen bzw. plakativen Szenerie, die hier stattfindet. Entscheidungen, die getroffen werden, sind nicht die des Bürgers, nein der jeweiligen Partei, die meint, ihre Interessen seien relevant (Parteienproporz). Unerklärlich bleibt, warum Parteien es scheuen, wenn man die Direkte Demokratie anspricht, um die Meinung des Bürgers wahrzunehmen bzw. auszuführen.

Auch die Haftung muss angesprochen werden, weil meist dann der Souverän dies wiederum bezahlt, wenn etwas schiefläuft. Nein, es ist an der Zeit, sobald ein Amt mit über ca. 7500 Euro dotiert ist, dass ein Betrag von ca. 300 Euro monatlich bzw. gestaffelt je nach Verdienst bis zu 4500 Euro in einen Fonds einbezahlt wird, um damit eventuelle Schäden davon zu bezahlen. Dann ist man privat haftbar, wie ein Geschäftsführer oder Unternehmer. Vorher wird sich nichts ändern. Und wenn diverse Politiker/-innen behaupten, das geht nicht, dann sollten sie der Bevölkerung erklären, warum dies in der Schweiz möglich ist und bei uns nicht. Meines Erachtens geht es nur um parteipolitische Dominanz, nur um sich auf dem Parteisessel zu etablieren. Einfach gesagt, am Bürger vorbei.



Franz Roither, 5111 Bürmoos