Parteispenden: Möglichkeiten, Klarheit zu schaffen

Einzig die NEOS scheinen noch bei Verstand zu sein, da deren Spenden vollständig transparent sind. Ansonsten kann ich diesem Kasperltheater nur mit den Marx Brothers antworten:

"Politik ist die Kunst, nach Schwierigkeiten Ausschau zu halten, diese überall zu finden, inkorrekt zu diagnostizieren und die falschen Heilmittel zu verwenden." (Groucho Marx 1890 - 1977)

Meiner Meinung nach gibt es eine einfache Möglichkeit, Klarheit zu schaffen.

- Keinerlei Grenzen (Jeder kann Spenden wie viel und an wen er will. Spenden an eine Partei können steuerlich jedoch nicht geltend gemacht werden.)

- Jeder Cent ist zu deklarieren und unverzüglich offen zu legen.

- Uneingeschränktes Kontrollrecht sämtlicher Parteifinanzen durch den Rechnungshof (inklusive aller parteinahen Vereine und sonstiger Organisationen).

Stefan Haselwanter, 5071 Wals