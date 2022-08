Pass Thurn bäumt sich auf

Diesen Eindruck gewinnt man beim Durchgang der bei Wanderern so beliebten Wasenmoosrunde. Kaum ein Rinnsal, ein Bächlein dort und es gibt viele davon, das anlässlich des Unwetters vergangener Woche nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Schäden sind überall sichtbar und Anrainer und Landwirte fragen sich berechtigt: "Was passiert als Nächstes?"

Unverständlich die Reaktion des politisch verantwortlichen Landesrates auf die Befürchtungen und die Kritik der dortigen Bewohner, die unter Umständen einen Zusammenhang mit den verheerenden Schäden des unterhalb in Hollersbach gelegenen Grubingerbaches sahen. Es mutet fast wie eine Drohung an - "man will dort nur die Sicherungsmaßnahmen fortsetzen, alle anderen Aufräumarbeiten aber unverzüglich stoppen und das Ergebnis der konkreten Verschuldensfrage durch einen Professor der Uni für Bodenkultur abwarten".

Wie das? Wird vor Wahlen, von allen Seiten, nicht lautstark betont: "Ich werde mich in meiner politischen Funktion stets für Alle einsetzen". Warum werden dann Aufräumarbeiten gestoppt? Geht es hier nicht um die Sicherheit eines ganzen Ortsteils? Wie viel parteipolitisches Kalkül ist im Spiel? Wenn alles so astrein klar zu sein scheint, warum wird eine Wasserrechtsverhandlung, bei der es darum geht, tausende Kubikmeter Dach- und Oberflächenwässer eines Chaletprojekts (Gemeinde Mittersill) in den Grubingerbach (Gemeinde Hollersbach) einzuleiten, so kurzfristig abgesagt? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf