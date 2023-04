Passt mir auf mein(e) Salzburg (AG) auf

Verspätete Bilanz, Vorlage erst nach den Wahlen, so war zu lesen. Warum? Ist es ein rein politisches Manöver oder fällt sie so schlimm aus? Hat man etwas zu verheimlichen? Diese Fragen haben mich stutzig gemacht und nachdem der Strompreis doch recht stattlich bzw. für viele kaum zu stemmen ist, habe ich mir den Bericht des Landesrechnungshofs, dessen Aufgabe bekanntlich die Kontrolle der Verwendung öffentlicher Mittel ist, angesehen.

Auffallend, dass so viele Sätze mit "Der LRH fordert, Der LRH kritisiert, Der LRH stellt fest, Der LRH empfiehlt" beginnen. Ohne mich jetzt großartig auf den ohnehin verwirrenden Zahlendschungel einzulassen, haben mich doch die ausgewiesenen Rechts- und Beratungsaufwendungen von 5,3 Mill. Euro im Jahr 2018 auf stolz gestiegene rd. 13,5 Mill. Euro stutzig gemacht. Die im Bericht auch kritisierte, spezielle Buchungssystematik und -logik wäre in meiner Ausbildungszeit schlichtweg als Buchungsfehler bezeichnet worden und eine irritierende Vergabeauffassung bei Bestellungen tut ihr übriges dazu, will ich doch als Privatperson bei größeren Beträgen von vornherein mehrere Angebote haben. Das alles hindert aber nicht, dass Boni für außergewöhnliche Tätigkeiten bezahlt wurden. "Wo woar mei Leistung?" wird man sich u. U. gedacht haben und nach dem Motto "Geld stinkt nicht" die fürstliche Summe eingesteckt haben.

Unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass das Land Salzburg mit 42,56%, die Stadt Salzburg mit 31,31% und die Service- und Beteiligungsverwaltungs-GmbH der Energie AG Oberösterreich mit 26,13% beteiligt sind, hat Dr. Schitter eigentlich nicht die Firma, sondern nur (rechtzeitig) den Schreibtisch gewechselt. "Passt mir auf mein Salzburg auf", gehört da nicht die Salzburg AG dazu? Meine persönliche Gretchenfrage: "Wo war und ist unser Landeshauptmann, ist er nicht auch Vorstandsvorsitzender, warum lässt er das zu?"

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf