Patientensteuerung statt Kurempfehlung

Dem Chefredakteur Manfred Perterer muss widersprochen werden (SN, "Unser Gesundheitssystem braucht eine Kur", 15. 2.). Nur eine Totaloperation ist systemrettend. Was unsere Regierung gemeinhin als Reformtätigkeit verkauft, ist ungerichtetes Herumschütten mit schuldenfinanzierten Milliarden. In Wirklichkeit steht das Wort "Reformieren" für Kostendämpfung und Streichung von Überflüssigem. Das hat im öffentlichen Gesundheitswesen umgehend zu geschehen, denn laut Statistik Austria laufen die Kosten davon: Kamen wir 2020 noch mit 33,28 Milliarden Euro (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung zusammen) über die Runden, wurden ein Jahr später bereits 38,49 Milliarden Euro ausgegeben. Mit jährlichen Kostensteigerungen wie dieser laufen wir geradewegs in die Unfinanzierbarkeit des Systems. Jetzt ist ein tiefer und für alle schmerzhafter Einschnitt notwendig, das Etablieren einer bindenden Patientensteuerung. Kommt sie nicht, versinkt unser gesundheitspolitischer Selbstbedienungsladen im Chaos.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien