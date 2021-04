Das darf doch nicht wahr sein! Sicher würden viele Menschen auch gerne zu den Impfstraßen fahren, um sich rasch impfen zu lassen. Bei der Anmeldung hat man ja vielleicht nicht daran gedacht, dass die niedergelassenen Ärzte nicht so schnell nachkommen können. Statt dass wir in Salzburg endlich "Gas geben" - zum Beispiel mit einem Aufruf an die Bevölkerung die Impflokalität zu ändern, wird gebremst. Vielleicht sollte sich Christian Stöckl Nachhilfe bei Peter Hacker in Wien holen!





Bernadette Wolff, 5020 Salzburg