Pausenlos Wahlkampf

Als kurz nach Beginn der Pandemie die Regierung so hervorragende Umfragewerte hatte und die Opposition in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden drohte, schrillten wohl bei SPÖ, NEOS und FPÖ die Alarmglocken, und seither kann ihnen die Regierung nichts mehr recht machen.

Im internationalen Vergleich sieht man aber, dass alle Staaten zeitlich verschoben dieselben Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen müssen. Das heißt, es gibt keine anderen wirksameren Maßnahmen, es gibt nur das beständige Abwägen zwischen Lockerung und Verschärfung und das Ausprobieren, Testen, die Verwendung der Corona-App etc. Klar, dass nicht alles erfolgreich funktioniert.

Erinnern wir uns an die Diskussionen, dass die Regierung dafür sorgen sollte, dass es überall Schnelltests gäbe und jetzt gehen in Wien nur circa 150.000?

Wenn Frau Meinl-Reisinger und Frau Rendi Wagner beständig von einer verlorenen jungen Generation sprechen, weil die Schulen immer wieder in Fernunterricht wechseln, dann kann ich nur sagen, das ist nicht nur fahrlässig unklug - ich bin seit über 30 Jahren Lehrerin und weiß, sowas kann man nachholen - sondern es zeigt, dass die Krise beständig für Wahlkampf missbraucht wird. Wenn die FPÖ die Freiheitsrechte in Gefahr sieht, dann ist das fast schon ein Witz.

Tatsächlich ist das alles aber nicht zum Lachen. Es gefährdet die ohnehin brüchige Solidarität und die Motivation, die unangenehmen Maßnahmen noch länger mitzutragen.

Das ist aber unerlässlich, wenn wir menschlich und wirtschaftlich mit dem geringsten Schaden durch die Pandemie kommen wollen. Ich meine nicht, dass man politisch nicht wachsam sein sollte. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass die Opposition hörbar zum Beispiel Kanzlerentscheidungen auf EU-Ebene kritisierte - Stichwort Moria. Wie oft steht Österreich da auf der Seite demokratiepolitisch und menschenrechtlich fragwürdiger Staaten!

Parteien, die gegen das Wohl der Bürger auf Stimmenfang gehen und das Vertrauen in wichtige und unerlässliche Regierungsmaßnahmen unterminieren, nennt man populistisch. Dass auch NEOS und SPÖ auf dieser Schiene lautstark unterwegs sind, finde ich immer noch befremdlich!

Mag. Margit Neuböck, 5020 Salzburg