Pazifismus oder Ignoranz im Ukraine-Krieg

Die Kritik daran, dass die Ukraine sich heldenhaft (ja, ich verwende dieses Wort mit Absicht) gegen ihre Vernichtung verteidigt, ebbt nicht ab. Wenn Pazifismus soweit geht, dass er anderen Folter und Tod zumutet, nur um den eigenen Frieden zu erhalten, ist das kein Pazifismus, sondern Zynismus und eine unglaubliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal unserer Nächsten. Und zu hoffen, dass klein beigeben einem Putin gegenüber friedenserhaltend wirkt, ist von unfassbarer Naivität. Wenn man schon so egoistisch und brutal unempfindlich gegen die Angst und den Schmerz anderer ist, sollte man wenigstens erkennen, dass wir alle es sind, die angegriffen werden.

Hier einige Zitate von Konstantin Kaiser, dem Geschäftsführer der "Theodor Kramer Gesellschaft", aus der Zeitschrift "Zwischenwelt", Ausgabe August 2022, Nr. 1-2:

"Das Ausmaß der Bereitschaft, andere zu opfern, um selbst unbedroht zu bleiben, hat mich in seiner treuherzigen Blindheit überrascht."

"Die Realität des russländischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine beflügelt auch die gedankenlose Schöntuerei derer, die den Krieg als einen dämonisch um sich greifenden Weltenbrand beklagen, in dessen Raserei die kriegführenden Parteien so wenig unterscheidbar sind wie die Kriegshandlungen selbst von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Entdifferenzierung, die die Einhaltung oder Nichteinhaltung des Kriegsrechts als bedeutungslos erscheinen lässt, verbrecherischen Angriffskrieg und berechtigte Verteidigung nicht auseinander hält, passt sehr in den unaufgelösten Konflikt von Kindern, Enkeln und Urenkeln derer, die wie ein Hermann Nitsch meinten und meinen, im Krieg sei eben 'so viel Schreckliches passiert', und mit dieser wohlfeilen Floskel die Verantwortung für das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte beiseite schieben und schoben und dem schicksalhaften lauf der Dinge übertrugen. ,Es war halt Krieg'".



Karl Wagner, 2362 Biedermannsdorf