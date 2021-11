Durch die "Schließung" der Schulen müssen sich viele Eltern derzeit um alternative Testmöglichkeiten für ihre Kinder umsehen. In der Teststraße im Messezentrum finden wir das am einfachsten. Aber leider sind dort keine PCR-Testkits für kleine Kinder, wie sie diese schon aus der Schule kennen. Die Testkits, die derzeit in den Schulen ohnehin weniger gebraucht werden, sollten daher auf die Teststraßen aufgeteilt werden.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg