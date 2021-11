PCR-Testversuch war ein Fiasko

Ich möchte berichten, wie es einem in der jetzigen Situation ergehen kann. Meine Frau und ich sind bereits drei Mal geimpft und vorsichtig.

Vorvergangene Woche haben wir kurz vor seinem Sterben einen lieben Freund daheim besucht - er, seine Frau und die beiden Töchter waren ebenfalls mehrfach geimpft. Inzwischen haben wir erfahren, dass die Familie coronapositiv ist. Deshalb wollten wir vergangene Woche eine PCR-Kontrolle machen, um nicht eventuell andere Personen anzustecken.

Dies war aber ein Fiasko.

Die Apotheken nehmen keine Tests mehr vor, da diese nicht mehr ausgewertet werden können. Bei "Salzburg gurgelt" gab es trotz guter Handy-Kenntnisse bei der Anmeldung große Probleme. Die im Internet angegebenen Teststraßen - Sbg. Süd in der Hellbrunnerstraße 11a und am Mozartplatz 5 - waren am 16. 11. um 16 Uhr nicht mehr vorhanden.

Erst durch das Bemühen von Fr. Lechner bei Salzburg Ticket am Mozartplatz konnten wir einen " Lücken"-Termin im Salzburger Messezentrum erreichen, wo das Rot-Kreuz-Team behilflich und sehr freundlich war.

Ich frage mich, was andere alte Leute tun, die keinen PC bzw. keine speziellen Handy-Kenntnisse haben. Es ist auf jeden Fall eine Zumutung, wenn sie einen Test brauchen.

Warum kann man nicht einfach über die E-Card einen Kontrolltest bekommen?



Gottfried Herbst, 5020 Salzburg