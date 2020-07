Peinliche Kurz-Sichtigkeit des Kanzlers

Vier wertvolle Tage wurden von Kanzler Kurz in Brüssel dazu verwendet, um die EU-Wiederaufbauhilfen von 500 Milliarden auf 390 herunter zu verhandeln. Dass Österreich dann diesem Kompromiss doch zugestimmt hat, ließ sich Kurz mit höheren Rabatten abkaufen.

Das ist eine kleinliche und kurzsichtige Politik! Die "Frugalen" (besserer Name: "die Bremser") wollen weiter zusammenarbeiten. Keine guten Aussichten für die EU!

Es wäre so viel nötig, um die EU für die Nach-Corona-Zeit in der Welt stark aufzustellen. Dafür sollte man jetzt die Zeit nutzen!

Aber wie kann man mehr Dynamik in die EU bringen? Die Beseitigung des Einstimmigkeitsprinzips oder auch ein "Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten" (projektbezogen gehen einzelne EU-Länder voran) könnten die Handlungsfähigkeit vergrößern.





Dr. Gernot Unterbruner, 5020 Salzburg