Pendeln mit Öffis

Die im Lokalteil vom 18. 11. angegebenen ÖV-Fahrzeiten in der (in die) Stadt, d. h. Obus, (Durchschnitt 14,5 Minuten) erscheinen mir wenig glaubhaft. Allein der Fußweg (mit Wartezeit) zu und von den Haltestellen wird in der Regel zumindest so viel Zeit beanspruchen. Dazu kommen die häufigen Verspätungen, die einkalkuliert werden müssen, besonders ärgerlich bei Fahrten zu gegebenen Terminen. Andererseits dürfte die durchschnittliche Parkplatzsuche mit fünf Minuten für Dauerpendler nicht zutreffen, da doch anzunehmen ist, dass die meisten über einen fixen Parkplatz bei oder in der Nähe ihrer Arbeitsstätte verfügen. Ich finde, dass vor allem die von der Verkehrsplanung seit vielen Jahren betriebene "Kanalisierung" des Straßenverkehrs zum Großteil auf sogenannte Hauptstraßen, die dafür weder geplant, noch ausgebaut wurden, einen guten Teil Schuld am Dauerstau trägt.





Siegfried Lehner, 5023 Salzburg