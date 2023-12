Pendeln mit der Salzburger Lokalbahn

"Entspanntes Pendeln" - dieser Werbeslogan stimmt insofern, als der geneigte Fahrgast ganz entspannt zwischen Wut und Verzweiflung pendelt, angesichts der desaströsen Informationspraxis der SLB-Verantwortlichen. Fahrplanänderungen sind scheinbar höchste Geheimsache und dürfen keinesfalls vor Inkrafttreten veröffentlicht werden.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Oberndorf und Eching war ursprünglich für Oktober geplant und wurde dann kurzfristig bis 2. 12. verlängert. Am Freitag, dem 1. 12. 2023, wusste noch kein Fahrgast und offenbar auch noch kein Schaffner, welcher Fahrplan für Montag gilt. Am Samstag meldete dann der ORF, dass der Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Oberndorf und Eching bis auf weiteres verlängert sei. Warum das so ist und wie lang das so bleibt, ist offenbar nicht wert, den Leidtragenden mitgeteilt zu werden.

Den Reisenden aus Richtung Ostermiething wird direkt an der Bundesstraße, ohne Unterstellmöglichkeit, eine Stehzeit von rund 12 Minuten zugemutet, weil es die SLB nicht schafft oder schaffen will, den SEV und die Züge ordentlich zu takten. Die Fahrzeit (nennen wir es halt so) wird pro Strecke um insgesamt rund 25 Minuten verlängert. Für Pendler also rund 50 Min. zusätzliche Fahrzeit pro Tag, versäumte Anschlüsse am Hauptbahnhof nicht mitgerechnet. Soweit zum entspannten Pendeln.

Detail am Rande: Dass am Samstag, 2. 12. 2023, aufgrund des Schneefalls gar keine Züge fuhren, war der Lokalbahn auf ihrer Homepage (ja, liebe Verantwortliche, so eine haben sie!) keine Erwähnung wert. Das musste der vergeblich wartende Fahrgast an der Haltestelle anhand tief verschneiter Gleise selbst erkennen. Dafür wird auf selbiger Homepage noch mit Expresszügen zwischen Ostermiething und Salzburg geworben, solche gab es früher tatsächlich mal. Jüngere Semester kennen diese aber nur mehr aus Erzählungen.

Eine abschließende Frage, nachdem so viel über den geplanten S-Link gesprochen wird: Wer soll der Betreiber sein, etwa die Lokalbahn? Dann braucht man keine Schienen, die wären beim (vorhersehbaren) Schienenersatzverkehr ohnehin nur hinderlich. Und eigentlich brauchen Busse auch keinen Tunnel.

Viktoria Appl, 5120 St. Pantaleon