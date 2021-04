Pendler haben es derzeit nicht leicht

Ich wohne in Ostermiething (Bezirk Braunau) rund sieben Kilometer von der Salzburger Landesgrenze entfernt und arbeite in Oberndorf.

Zur Fahrt in die Arbeit muss ich nun einen negativen Antigentest vorweisen können, der nicht älter als zwei Tage ist. Es gestaltet sich im Moment als gar nicht so einfach, Arbeitszeiten und die passenden (zu reservierenden und wahrzunehmenden) Testtermine zu vereinbaren. Es stellte sich schon am Wochenende als unmöglich heraus, für (Mittwoch) einen Termin im Bezirk Braunau zu reservieren, der es mir dann ermöglicht hätte, morgen und übermorgen ordnungsgemäß zur Arbeit zu kommen. Also meldete ich mich in Oberndorf an und fuhr an meinem freien Tag, an dem ich normalerweise innerhalb des Bezirks bleibe, nach Oberndorf, um mich dort testen zu lassen.

Wenn ich schon verpflichtet bin, bei der Ausreise aus dem Bezirk einen aktuellen, negativen Test mitzuführen, dann erwarte ich mir auch dementsprechende Testangebote.

Mir ist klar, dass die Anzahl der Testmöglichkeiten hochgefahren wurde, aber die Nachfrage überstieg das Angebot bei weitem.





Barbara Menghin, 5121 Ostermiething