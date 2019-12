Pendler und Parkplätze

Salzburg wie es leibt und lebt. Am 18. Dezember ist im Lokalteil die martialische Ankündigung zu lesen, dass "die Autoeinpendler zurückgedrängt werden" und welche Stadtteile jetzt dann dran sind mit der "Zurückdrängung". Gleichzeitig schafft sich die für die "Ausgrenzung der Umland-Salzburger" zuständige Politikerin gleich ihre geistigen Unterstützer, nämlich die Stadt-Salzburger und Anwohner der Kurzparkzonen, die nämlich vor den zurückzudrängenden Pendlern geschützt werden. So weit nicht gut, aber gelebte Salzburger Politik.

Liest man weiter, erfährt man, dass jetzt auf einmal auf Grund der Mautfreiheit der Stadtautobahn mehr Parkplatzsuchende zu erwarten sein werden und "da müsse die Stadt dagegenhalten" - wieder so ein Kraftausdruck -, um den geneigten Leser dann mit der Erkenntnis zu überraschen, dass die Frage, ob die, die man zurückdrängen will, das auch mit sich machen lassen, nur "eine Frage der Kontrolle" wäre.

So O-Ton Frau Unterkofler. Während ich beim Weiterlesen erfahre, dass man dafür für viel Geld weitere Parksheriffs, vier an der Zahl, einstellen muss bzw. eingestellt hat, die es den zwischen den Salzburgern parkenden Nicht-Stadt-Salzburgern schon zeigen werden, was engmaschige Kontrolle heißt und wie man ihnen den Missbrauch schon austreiben wird, frage ich mich als "geschützte Stadt-Salzburgerin", was die Pendler und alle anderen Anreisenden denn tun sollen? Und denke dauernd, wie es wäre, anstatt die Pendler und Besucher Salzburgs zurückzudrängen und zu kriminalisieren, endlich ein Park&Ride-Parkhaus zu bauen, oder zwei oder drei, auch vier (Himmelsrichtungen haben wir) und ihnen statt Strafen aufzubrummen und deren Kennzeichen zu notieren, emissionsfreie Shuttlebusse in kurzen Intervallen zur Verfügung zu stellen?

Ach ja ich erinnere, das ist ja das Hirngespinst, von dem Salzburg schon seit Jahrzehnten spricht und vor allem träumt. Und Zuschüsse zu Öffitickets für Nicht-Stadt-Salzburger kommen ja gleich gar nicht in Frage, wo kämen wir denn da hin? Die drängen wir doch ganz einfach zurück, oder?





Dr. Petra Patzelt, 5020 Salzburg