Pensionen 2024

Danke, Frau Baldinger, Ihr Leitartikel vom 22. August (über die Debatten zur Pensionserhöhung) trifft ins Schwarze: Alle, die lebenslang mehr eingezahlt haben, sollen also schon wieder ASVG-gedeckelt werden. Das ist Unrecht.

In den 70/80er Jahren wurden junge Akademiker aller Fachrichtungen für den öffentlichen Dienst angeworben. Hauptargument: Lebensverdienstsumme. Das heißt: Du verdienst weniger als in der Privatwirtschaft, dafür wird das deine höhere Pension später ausgleichen. Auch ich habe darauf vertraut. Leider erinnert sich heute kein Politiker und keine Politikerin mehr daran. Vielmehr wird populistisch eine Neidgenossenschaft bedient, indem suggeriert wird, reguläre höhere Beamtenpensionen wären Kategorie Luxus. Ich ersuche dringend, an den älteren Beamtinnen nicht schon wieder Unrecht zu exekutieren. Auf diese Art wird der öffentliche Dienst auch für junge Kollegen, die für eine qualitative Arbeit so dringend gebraucht werden, zunehmend unattraktiv.

Luxuspensionen gibt es auch, hier wären Kürzungen gerechtfertigt. Diese sind allerdings gut versteckt in geschickten Verträgen, erreichen angeblich unerhörte Beträge und finden sich bei den Entscheidungsträgerinnen selbst und ihren Günstlingen.







HR Dr. Ewald Wolfgang Moser, 5020 Salzburg