Pensionen: Hat der Staat die Frauen vergessen?

Zu den beiden Briefen zum Thema Pensionssplitting:

- "Pensions - Was?" (Wilma Doppler, 8. August)

- "Pensionssplitting: Es muss sich etwas ändern" (Ingrid Winkler, 10. August)

Beide Damen sind vermutlich so wie ich in den 60/70er Jahren geboren. Auch mich treffen Kindererziehungszeiten und Teilzeit hart. Denn erst die letzten Jahre kann ich beruflich Gas geben. Es nützt nur kaum, da nicht mehr die besten Jahre zur Durchrechnung genommen werden, sondern die gesamten Jahre, was meinen Schnitt enorm senkt. Somit "Prost Mahlzeit" Pension! Danke neue Pensionsreform, die von Männern gemacht und beschlossen wurde.

Und von wegen Pensionssplitting! Das ist eine Augenauswischerei. 2010 musste ich mich wegen einer einvernehmlichen Scheidung bei gleich zwei unterschiedlichen Stellen beraten lassen und dies bei Gericht vorweisen. Da hat mich niemand auf ein mögliches Pensionssplitting hingewiesen, was vermutlich noch diskutiert hätte werden können (Es gab die Möglichkeit bereits, nur wusste ich nichts davon, wie meine Vorschreiberinnen). Warum musste sich mein Ex-Mann eigentlich nicht beraten lassen? Somit sieht man wieder, dass alles, was mit Kindern in Zusammenhang steht, an uns Frauen klebt. Hauptsache wir dürfen jetzt so lange arbeiten wie Männer, nämlich bis 65. Frauen sorgt für euch rechtzeitig selber vor, der Staat tut es nicht!

Ing. Veronika Flöckner, 5020 Salzburg