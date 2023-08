Pensionen heute und morgen

Es ist mir ein Anliegen, zur Berichterstattung über die aktuelle Pensionsdebatte (SN, 22. 8.) ein paar Worte zu sagen. Natürlich sei den (allen!) Pensionistinnen und Pensionisten ein schöner Lebensabend vergönnt, das wünschen wir uns alle. Hier jedoch neuerlich jene, die hohe Gehälter genießen und dadurch mehr Beiträge zahlen konnten, gegen jene auszuspielen, die nie so gut bezahlt waren - Gründe wie Betreuungspflichten, schlechtere Startmöglichkeiten, familiäre oder gesundheitliche Probleme sind hinlänglich bekannt - ist eines Sozialstaates unwürdig. Anstatt sich über höhere Einkommen ein Leben lang zu freuen, wird am Ende noch einmal die Neidkeule geschwungen, weil niedrigere Pensionen vielleicht mehr Erhöhung bekommen. Man könnte gerne tauschen - hohe Pension gegen mehr Erhöhung einer viel niedrigeren. Geht's noch? Was mir fehlt, ist die Perspektive der jungen Generation. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schulden, die der Staat für die heutigen Pensionen macht, auch einmal zurückgezahlt werden müssen, verstehe ich nicht, warum die Jugend nicht auf die Barrikaden geht. Die demografische Entwicklung und der Generationenvertrag - nein, die Pensionistinnen beziehen eben nicht ihre eigenen Beiträge, sondern werden von den aktuellen Beitragszahlerinnen finanziert - zeigen seit langem, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten nicht ausgehen kann. Auch nicht, wenn wir die Schulden nicht zurückzahlen würden.

Andere Finanzierungsquellen gäbe es zwar, denken wir an eine Finanztransaktionssteuer, an Besteuerung dort wo Geschäfte gemacht werden, Stichwort Steueroasen … aber halt: Der Traum zerplatzt schnell, wenn es die "Falschen" trifft. Pensionen, Bildung, Gesundheitssystem - überall wird gespart. Während andere ihre satten Gewinne erhöhen und jedes Schlupfloch nutzen, um Steuern zu vermeiden. Hier wäre die Politik gefordert, das private Boykottieren internationaler Konzerne ist zu wenig. Wer traut sich?

Mag. Michaela Lindner-Fally, 5162 Obertrum