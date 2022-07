Pensionen werden nicht angepasst

Zum Artikel "Weichen für steigende Sozialleistungen gestellt" (SN, 16. 7.): Es ist sicher für uns interessant, dass diverse staatliche Leistungen an die Teuerungen angepasst werden sollen. Da werden Familien- und Studienbeihilfen, Kinderabsetzbeträge, Betreuungs- und Krankengeld angeführt, was sicher für viele sehr wichtig ist. Von Sozialminister Rauch liest man von beabsichtigten Gesetzesänderungen für jährliche Anpassungen in den vor angeführten Punkten, nichts aber von solchen bei den Pensionen, nur von einem Vorbild des Anpassungsfaktors. Ich habe aber noch nie etwas davon gelesen, dass bzw. in welcher Höhe Pensionen an die Teuerungen angepasst werden sollen. Und damit meine ich nicht die nötige Anpassung der Mindestpensionen, die ja selbstverständlich sein sollte, sondern die übrigen Pensionen bis zu einer eventuell möglichen Maximalhöhe von ... ? Bei einer jährlichen Valorisierung ohne echte Erhöhung bleiben Pensionen immer etwa am Gleichstand der Kaufkraft wie früher.

Wo bleiben da die Meinungen / Forderungen der Pensionistenverbände, egal welcher Couleur?





Heinz Schlosser, Ing., 8047 Graz