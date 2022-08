Pensionisten haben unseren Wohlstand aufgebaut

Es gibt immer noch Wohlstand in unserer Gesellschaft, für die meisten zwar nur einen bescheidenen Wohlstand, aber immerhin (vor allem die junge Generation zehrt davon).

Leider sind wir jetzt in einer Situation, wo Wohlstand abgebaut wird. Nicht aus unserer Schuld, die Ursachen haben weltweite Wurzeln und wir sind mitbetroffen. Aber den Wohlstand den wir noch haben - dazu gehören die Leistungen des Sozialstaates -, den hat die ältere Generation aufgebaut, gesichert und ausgebaut. Das sollten die Jüngeren nicht vergessen, die, anders als viele der älteren Generation, in den Wohlstand - Urlaub, Flugreisen, Partys, lange Studienzeiten - hineingeboren und aufgewachsen sind.

Aber wie steht es da jetzt mit der älteren Generation, den Pensionistinnen und Pensionisten? Unter denen gibt es viele, die vierzig Jahre Vollzeit gearbeitet und volle Pensionsbeiträge eingezahlt haben. Und Frauen, die Kinder geboren und aufgezogen und nebenbei auch noch auswärts gearbeitet und Steuern gezahlt haben. Alles Aktiva im Sozialhaushalt des Landes. Sollen die zurückstehen, wenn es darum geht, Ausgleich für Inflation und Geldentwertung zu bekommen? Zurückstehen gegenüber jenen, die (bisher) nichts oder kaum etwas zur Finanzierung der Staatsausgaben beigetragen haben, die nur verlangten, dass ihnen der Staat gibt. Da sind nicht alle unverschuldet in diese Situation gekommen, viele aber nützen aus, was so möglich ist. Und man darf da natürlich auch nicht vergessen, dass viele, die das Händchen aufhalten, gar nicht hier geboren sind.

Und da stellen wir Pensionistinnen und Pensionisten nun die Frage: Ist es gerecht, dass der Staat unsere Pensionen mit weniger Prozenten anhebt, als er das bei Sozialleistungen tut? Schließlich hat ein Großteil der Pensionisten während eines langen Arbeitslebens Pensionsbeiträge eingezahlt und sich damit den Anspruch auf angemessene Pensionen nach Treu und Glauben erworben.

Also: Keine Benachteiligung der Pensionistinnen und Pensionisten!





Peter F. Lang, 1200 Wien