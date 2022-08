In der SN vom 2. 8. wurde im Artikel "Pensionssplitting, bitte waren" bemängelt, dass es kaum in Anspruch genommen würde.

Seit 17 Jahren gäbe es diese Möglichkeit schon auf freiwilliger Basis. Echt jetzt?!

Ich selbst habe von dieser Möglichkeit erst vor etwa zwei Jahren gelesen (leider zu spät). Wenn ich andere Menschen darauf anspreche, sehe ich meist nur ein Fragezeichen im Gesicht - "Pensions-Was?".

Also bitte - wie sollen wir etwas annehmen, von dem man nichts weiß? Alle möglichen und unmöglichen Themen werden tage- oder wochenlang diskutiert, beworben, kommentiert, ... aber etwas derart Wichtiges für den/die Partner/in, der oder die die Kinderbetreuung übernimmt ...

Ich bin mir sicher, dass das für viele junge Paare in der heutigen Zeit durchaus ein Thema wäre.





Wilma Doppler, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt