Pensionserhöhung: Staat nicht für alles verantwortlich

Dass die Teuerung alle Menschen trifft und jene mit geringem Einkommen besonders stark, ist unbestritten. Unbestritten sollte aber auch sein, dass nicht der Staat für alles verantwortlich gemacht werden kann, dass er nicht bei jedem Problem finanziellen Ausgleich zu leisten imstande ist.

Die Forderung der Pensionistenvertreter nach einer zehnprozentigen Pensionserhöhung ist daher meines Erachtens maßlos überzogen. Sie mag vielleicht für Menschen mit geringen Pensionen gerechtfertigt sein, sicher nicht aber bei Pensionen, die im oder über dem Durchschnitt bzw. dem Median der Erwerbseinkommen liegen. Und bei den geringen Pensionen sollte man vielleicht auch einmal hinterfragen, warum sie so niedrig sind. Sind sie (zumeist bei Frauen) wegen fehlender Beitragsjahre durch Kindererziehung niedrig, oder bei Menschen, die aufgrund von Arbeitsunfällen arbeitsunfähig geworden sind, so ist eine stärkere Pensionserhöhung wohl mehr gerechtfertigt als bei Leuten, die aus Bequemlichkeit oder mit einem "Golden Handshake" mit relativ geringen Beitragsjahren frühzeitig in Pension gegangen sind.

Wenn daher die Pensionistenvertreter vor einem Generationenkonflikt warnen, so sind gerade sie es, die diesen heraufbeschwören. Denn irgendwann müssen die Staatsschulden zurückgezahlt werden - und zwar nicht von den gegenwärtigen Pensionisten, sondern exakt von jener Generation, die jetzt von den Pensionistenvertretern angegriffen wird.



Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt